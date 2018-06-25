ЦПК: Новый глава Донецкой ОГА нарушил закон

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Понедельник, 25 июня 2018, 11:52

Новоназначенный глава Донецкой ОГА Александр Куць в нарушение закона не подал электронную декларацию.

Об этом сообщает сайт Центра противодействия коррупции.

Антикоррупционеры отмечают, что Куць должен был подать декларацию перед своим назначением. А несоблюдение закона влечет за собой уголовную ответственность.

Куць до 22 июня был главой управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. По мнению юристов ЦПК, он может до сих пор оставаться в рядах СБУ, чтобы не подавать е-декларацию. Хотя закон запрещает одновременно занимать должность главы ОГА и нести службу в СБУ.

"В законе четко сказано, что кандидаты на должность губернаторов должны подавать электронные декларации перед назначением. Александр Куць этого не сделал, хотя он не является секретным "агентом", и может прикрываться статусом служащего СБУ, чтобы не показывать свои доходы", - убежден юрист ЦПК Андрей Савин.

Он добавил, что такие действия Куця будут обжаловать в НАПК.

"Кроме того, есть все основания обратиться в суд, требуя представления им электронной декларации, как публичного лица", - сказал Савин.

Как сообщалось, 22 июня президент Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ Александра Куця.

41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление спецслужбы в Донецкой области.

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Темы: ЦПК Донецк
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