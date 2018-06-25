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Військовим подовжили відпустки

Понеділок, 25 червня 2018, 12:11

Президент Петро Порошенко підписав закон, який подовжує відпустки військовослужбовців на час проїзду на місце відпочинку і назад.

Про це свідчить інформація в картці відповідного законопроекту №5512, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що 25 червня закон із підписом президента повернуто до парламенту, через місяць після того, як глава держави отримав документ.

Закон стосується основних відпусток військових, що не перевищують 10 днів. У них не буде враховуватися час, витрачений на проїзд по Україні до місця проведення відпочинку і назад, але не більше двох діб в один бік.

Як повідомлялося, Рада підтримали цю законодавчу ініціативу 22 травня.

Українська правда
Теми: Збройні силизаконодавствоВерховна РадаПорошенко
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