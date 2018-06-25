Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военным продлили отпуска

Понедельник, 25 июня 2018, 12:11

Президент Петр Порошенко подписал закон, продлевающий отпуска военнослужащих на время проезда на место отдыха и обратно.

Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта №5512, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 25 июня закон с подписью президента возвращен в парламент, через месяц после того, как глава государства получил документ.

Закон касается основных отпусков военных, которые не превышают 10 дней. В них не будет учитываться время, затраченное на проезд по Украине к месту проведения отдыха и обратно, но не более двух суток в одну сторону.

Как сообщалось, Рада поддержала эту законодательную инициативу 22 мая.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силызаконодательствоВерховная РадаПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Вооруженные силы
Силы обороны отбили еще более километра на мелитопольском направлении
Контранступление ВСУ далеко от провала, еще много борьбы - генерал Милли
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: