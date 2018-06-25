Военным продлили отпуска

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Понедельник, 25 июня 2018, 12:11

Президент Петр Порошенко подписал закон, продлевающий отпуска военнослужащих на время проезда на место отдыха и обратно.

Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта №5512, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 25 июня закон с подписью президента возвращен в парламент, через месяц после того, как глава государства получил документ.

Закон касается основных отпусков военных, которые не превышают 10 дней. В них не будет учитываться время, затраченное на проезд по Украине к месту проведения отдыха и обратно, но не более двух суток в одну сторону.

Как сообщалось, Рада поддержала эту законодательную инициативу 22 мая.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силы законодательство Верховная Рада Порошенко
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