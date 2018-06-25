Україна надіслала Росії термінову ноту протесту

Українська сторона надіслала Росії ноту протесту з вимогою допустити уповноважену з прав людини Людмилу Денісову до політв’язнів Кремля.

Про це речниця МЗС Мар’яна Беца написала у Twitter.

Беца додала, що у першу чергу Росія має допустити омбудсмена до тих, хто голодує і перебуває у важкому стані.

Зокрема, до Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших.

21 червня посольство України направило чергову ноту до Міністерства закордонних справ РФ з вимогою забезпечити відвідування омбудсменом Людмилою Денісовою українських політв'язнів у Росії.

За словами Денісової, вимога стосується пенітенціарних установ, де перебувають Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Володимир Балух.

Міністерство закордонних справ закликало партнерів вплинути на Росію заради звільнення українських політв’язнів Володимира Балуха та Олега Сенцова.

Балух оголосив про голодування 19 березня, Сенцов - 14 травня.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй постійно відмовляють у зустрічах з українськими політв'язнями - Олегом Сенцовим, Романом Сущенком, Миколою Карпюком.

25 червня Денісова повідомила, що їй відмовили у відеозв'язку з Сенцовим.

Після того, як 19 червня її вкотре не пустили до Сенцова, який 14 травня оголосив голодування, Денісова відправила лист голові Регіональної делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням допомогти зустрітися з українськими політв'язнями.