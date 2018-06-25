Денісовій відмовили у відеозв'язку з Сенцовим

МЗС України в черговий раз звернулось до Росії з проханням забезпечити доступ уповноваженої з прав людини Людмили Денісової до українських політв’язнів, яких утримують в РФ та окупованому Криму.

Про це омбудсмен повідомила у Facebook.

"Я маю на власні очі побачити Олега Сенцова та Володимира Балуха, які продовжують голодування. Маю зустрітися із Олександром Кольченком, Станіславом Клихом, Романом Сущенком...", - написала вона.

Омбудсмен також повідомила, що їй відмовили у відеозв'язку з Сенцовим і не надають його фото, що викликає занепокоєння і недовіру.

За її словами, інформація про стан Сенцова та Балуха досить суперечлива: вони голодують, або ж, навпаки, що припинили голодування, вживають поживні суміші і набирають вагу.

"Російська сторона постійно переконує світ, що з ними все гаразд. Втім їхні адвокати говорять протилежне", - додала Денісова.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці.

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

Омбудсмен РФ Тетяна Москалькова повідомила, що 19 травня відвідала Балуха та інших українських в’язнів Криму.

19 березня 2018 року Балух оголосив безстрокове голодування. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування.