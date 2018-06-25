Чоловік застрелив подружжя у Харкові через борг 100 тисяч доларів

Основною причиною вбивства подружжя у Харкові стало боргове зобов’язання у 100 тисяч доларів.

Про це Українській правді повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

"Основна версія, яка розглядається це боргове зобов’язання. Потерпілий заборгував затриманому 100 тисяч доларів і не збирався їх віддавати", - розповіла Баранник.

За її словами, затриманий одразу почав співпрацювати зі слідством та повністю визнав свою провину.

Також вона зазначила, що вбивству передували багато різних подій.

"Потерпілий і затриманий були знайомі з дитинства. У них непроста історія взаємовідносин", - пояснила Баранник.

Пізніше у поліції області повідомили, що дівчинку доправили до лікарні.

Наразі з дитиною працюють слідчі та психологи, щоб з’ясувати подробиці події.

24 червня у Харкові зловмисник застрелив чоловіка та дружину, а також поранив їхню 12-річну доньку.

Тіла застрелених 45-річного чоловіка і його 39-річної колишньої дружини, а також їх поранену дитину виявила у квартирі сусідка.

Підозрюваного у вбивстві затримали упродовж кількох годин на виїзді з обласного центру.

"У багажнику його автівки поліцейські вилучили гладкоствольну рушницю, карабін, травматичний пістолет, патрони та грошові кошти - 200 тисяч доларів та 50 тисяч гривень. Як пояснив затриманий, гроші належать йому, а на усі одиниці зброї є відповідні дозволи", - повідомили в поліції.

Очільник харківської поліції Олег Бех зазначив, що 42-річний підозрюваний майже не чинив опір поліцейськім та знаходився у складному психологічному стані.

За його словами, конфлікт між чоловіками виник під час їх спільної поїздки до міста Рівне, де мешкала колишня дружина потерпілого та його маленька донька.

"45-річний харків’янин вирішив забрати їх до себе, тому звернувся до друга по допомогу, пов’язану із перевезенням родини до Харкова. Після сварки підозрюваний впав у депресію. Члени його родини підтвердили слідчим цей факт. А за кілька днів до вбивства чоловік звернувся із заявою до районного відділу поліції про те, що його життю загрожує людина на ім’я Олег. Поліція зареєструвала цю заяву та розпочала перевірку", - додали правоохоронці.

Також затриманий повідомив подробиці злочину. Так, першим він застрелив чоловіка, жінка хотіла заховатися на балконі та не змогла, її догнало кілька куль.

Затриманий запевнив слідчих, що "не хотів вбивати дитину, вона просто потрапила під обстріл".

За словами Беха, затриманий 42-річний харків’янин займався підприємницькою діяльністю, мав родину, добрі стосунки із батьками та оточуючим колом близьких та знайомих. Чому він зважився на такий страшний злочин, з’ясовуватиме слідство.

Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2. ст. 15, ч.2. ст. 115 (замах на вбивство).

Санкція статтей передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

26 червня суд обиратиме йому міру запобіжного заходу.