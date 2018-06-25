Мужчина застрелил супругов в Харькове из-за долга 100 тысяч долларов

Основной причиной убийства супругов в Харькове стало долговое обязательство в 100 тысяч долларов.

Об этом Украинской правде сообщила пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник.

"Основная версия, которая рассматривается это долговое обязательство. Пострадавший задолжал задержанному 100 тысяч долларов и не собирался их отдавать", - рассказала Баранник.

По ее словам, задержанный сразу начал сотрудничать со следствием и полностью признал свою вину.

Также она отметила, что убийству предшествовало много разных событий.

"Потерпевший и задержанный были знакомы с детства. У них непростая история взаимоотношений", - пояснила Баранник.

Позже в полиции области сообщили, что девочку доставили в больницу.

Сейчас с ребенком работают следователи и психологи, чтобы выяснить подробности происшествия.

24 июня в Харькове злоумышленник застрелил мужа и жену, а также ранил их 12-летнюю дочь.

Тела застреленных 45-летнего мужчины и его 39-летней бывшей жены, а также их раненого ребенка обнаружила в квартире соседка.

Подозреваемого в убийстве задержали в течение нескольких часов на выезде из областного центра.

"В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - 200 тысяч долларов и 50 тысяч гривен. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения", - сообщили в полиции.

Глава харьковской полиции Олег Бех отметил, что 42-летний подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским и "находился в сложном психологическом состоянии".

По его словам, конфликт между мужчинами возник во время их совместной поездки в город Ровно, где жила бывшая жена потерпевшего и его маленькая дочь.

"45-летний харьковчанин решил забрать их к себе, поэтому обратился к другу за помощью, связанной с перевозкой семьи в Харьков. После ссоры подозреваемый впал в депрессию. А за несколько дней до убийства мужчина обратился с заявлением в районный отдел полиции о том, что его жизни угрожает человек по имени Олег. Полиция зарегистрировала это заявление и начала проверку", - добавили правоохранители.

Также задержанный сообщил подробности преступления. Первым он застрелил мужчину, женщина хотела спрятаться на балконе, но не смогла, ее догнали несколько пуль.

Задержанный заверил следователей, что "не хотел убивать ребенка, она просто попала под обстрел".

По словам Беха, задержанный 42-летний харьковчанин занимался предпринимательской деятельностью, имел семью, хорошие отношения с родителями и окружающим кругом близких и знакомых. Почему он решился на такое страшное преступление, будет выяснять следствие.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15 ч.2. ст. 115 (покушение на убийство).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

26 июня суд будет выбирать ему меру пресечения.