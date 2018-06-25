Бойовики обстріляли військових біля Кримського з гранатометів
Бойовики двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед військових немає.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.
"На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку у районі Кам’янки зафіксований один обстріл зі стрілецької зброї.
На Маріупольському напрямку вдень було тихо.
В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію, надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними.
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