Бойовики обстріляли військових біля Кримського з гранатометів

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед військових немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку у районі Кам’янки зафіксований один обстріл зі стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку вдень було тихо.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію, надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними.