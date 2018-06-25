Боевики обстреляли военных возле Крымского из гранатометов

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Понедельник, 25 июня 2018, 19:43

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня, потерь среди военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении в районе Каменки зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении днем ​​было тихо.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию, надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война
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