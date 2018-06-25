Поліція знайшла викраденого сина фінансового аташе Посольства Лівії

Столичні поліцейські знайшли викраденого сина фінансового аташе Посольства Лівії, у нього незначні поранення.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні ушкодження. Зараз із ним працюють оперативники. Правоохоронці встановлюють осіб, які насильно посадили чоловіка у автомобіль, та мотиви вчинення злочину", - заявив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

25 червня зловмисники насильно посадили чоловіка у автомобіль на вулиці Тургенівській, було введено план "Перехоплення".

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, викрали сина фінансового аташе Посольства Республіки Лівія.