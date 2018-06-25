Полиция нашла похищенного сына финансового атташе Посольства Ливии

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Понедельник, 25 июня 2018, 20:24
Нацполиция

Столичные полицейские нашли похищенного сына финансового атташе Посольства Ливии, у него незначительные ранения.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лица, которые насильно посадили мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления", - заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

25 июня злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль на улице Тургеневской, был введен план "Перехват".

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, похитили сына финансового атташе Посольства Республики Ливия.

Украинская правда

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Темы: полиция Киев скандал
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