Полиция нашла похищенного сына финансового атташе Посольства Ливии
Понедельник, 25 июня 2018, 20:24
Столичные полицейские нашли похищенного сына финансового атташе Посольства Ливии, у него незначительные ранения.
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.
"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лица, которые насильно посадили мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления", - заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
25 июня злоумышленники насильно посадили мужчину в автомобиль на улице Тургеневской, был введен план "Перехват".
По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, похитили сына финансового атташе Посольства Республики Ливия.
Украинская правда