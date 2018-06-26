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Британська влада викупить будинок, де жив Скрипаль

Вівторок, 26 червня 2018, 03:24

Будинки в Солсбері, де проживав колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і поліцейський Нік Бейлі, а також автомобіль екс-співробітника ГРУ та інше майно будуть викуплені урядом Великої Британії.

Про це повідомила газета The Sunday Times з посиланням на джерело в урядових колах, пише DW.com.

Нерухомість Скрипаля влада оцінила в 350 тис. фунтів (397 тис. євро), Бейлі - в 430 тис. Фунтів (488 тис. євро). Як очікується, на здійснення фінансової операції підуть кошти платників податків. При цьому співрозмовник видання не уточнив, що станеться з майном після його переходу в федеральну власність.

Тим часом в британському міністерстві охорони навколишнього середовища, продовольства і сільгоспрозвитку нагадали, що слідство у справі про отруєння колишнього агента поки не закінчено: "У будинку Скрипаля як і раніше тривають слідчі дії, санкцій для його дезактивації поки не надходило".

Раніше британське видання Mail on Sunday писало, що будинок Скрипаля, а також паб і ресторан, які вони разом з дочкою відвідали в день отруєння, швидше за все будуть знесені.

На даному етапі Сергій Скрипаль і його дочка Юлія виписані з лікарні, проте продовжують проходити лікування. Їх місцезнаходження тримається в секреті.

Раніше британська поліція прийшла до висновку, що бойова отруйна речовина була нанесена на дверну ручку в помешканні екс-співробітника ГРУ приблизно за добу до отруєння.

За даними слідства, це сталося вже після того, як Юлія Скрипаль 3 березня приїхала в будинок батька, прилетівши до Великобританії з Росії. Відомо, що з цього моменту аж до ранку 4 березня вони не виходили з дому. А в середині того ж дня їх виявили без свідомості на лавочці в центрі Солсбері.

Визначення часових рамок "дозволило слідчим сконцентрувати ресурси на роботі із виявлення відповідальних" за цей злочин.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей 12 березня заявила в парламенті, що Сергій і Юлія Скрипалі, найімовірніше, були отруєні нервово-паралітичною речовиною під кодовою назвою "Новачок" (А-234), розробленою в Росії.

12 квітня експерти ОЗХЗ підтвердили висновки Лондона про природу речовини, якою отруїли Скрипалів. У Москві рішуче відкидають всі звинувачення.

Теми: Велика БританіяшпигунствоРосія
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