Власти Великобритании выкупят дом, где жил Скрипаль

Дома в Солсбери, где проживал бывший двойной агент Сергей Скрипаль и полицейский Ник Бейли, а также автомобиль экс-сотрудника ГРУ и другое имущество будут выкуплены правительством Великобритании.

Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источник в правительственных кругах, пишет DW.com.

Недвижимость Скрипаля власти оценили в 350 тыс. фунтов (397 тыс. евро), Бейли - в 430 тыс. фунтов (488 тыс. евро). Как ожидается, на совершение финансовой операции пойдут средства налогоплательщиков. При этом собеседник издания не уточнил, что произойдет с имуществом после его перехода в федеральную собственность.

Между тем в британском министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельхозразвития напомнили, что следствие по делу об отравлении бывшего агента пока не закончено: "В доме Скрипаля по-прежнему продолжаются следственные действия, санкций для его дезактивации пока не поступало".

Ранее британское издание Mail on Sunday писало, что дом Скрипаля, а также паб и ресторан, которые он вместе с дочерью посетили в день отравления, скорее всего будут снесены.

На данном этапе Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выписаны из больницы, однако продолжают проходить лечение. Их местонахождение держится в секрете.

Ранее британская полиция пришла к выводу, что боевое отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку в жилище экс-сотрудника ГРУ примерно за сутки до отравления.

По данным следствия, это произошло уже после того, как Юлия Скрипаль 3 марта приехала в дом отца, прилетев в Великобританию из России. Известно, что с этого момента вплоть до утра 4 марта они не выходили из дома. А в середине того же дня их обнаружили без сознания на лавочке в центре Солсбери.

Определение временных рамок "позволило следователям сконцентрировать ресурсы на работе по выявлению ответственных" за это преступление.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила в парламенте, что Сергей и Юлия Скрипали, вероятнее всего, были отравлены нервно-паралитическим веществом под кодовым названием "Новичок" (А-234), разработанным в России.

12 апреля эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о природе вещества, которым отравили Скрипалей. В Москве решительно отвергают все обвинения.