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США складуть графік виконання договору між США і КНДР

Вівторок, 26 червня 2018, 04:41

США представлять КНДР графік виконання підписаного в ході саміту між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином договору.

Про це пише Reuters.

"Ми скоро дізнаємося, чи вони будуть діяти сумлінно, чи ні", - сказав агентству американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності.

"Будуть конкретні прохання, і буде певна часова шкала, коли ми представимо північнокорейцям нашу концепцію того, як виглядає реалізація угоди саміту", - заявив він.

Раніше Трампа критикували за угоду, підписану на саміті 12 червня, в якій було мало деталей того, як Пхеньян буде відмовлятися від ядерної зброї і балістичних ракет.

Держсекретар США Майк Помпео заявив минулого тижня, що він, швидше за все, відвідає Північну Корею "до того, як пройде занадто багато часу", щоб спробувати втілити домовленості.

Як повідомлялося, лідер КНДР Кім Чен Ин зобов'язався до "повної денуклеаризації Корейського півострова" у спільному документі, підписаному з президентом США Дональдом Трампом у Сингапурі.

Пізніше Трамп заявив, що санкції проти Північної Кореї, незважаючи на успіх саміту в Сінгапурі, залишаться в силі.

Зауважимо, окремо Трамп заявляв, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше не існує.

Дію санкцій США проти Північної Кореї, незважаючи на недавній саміт з лідером КНДР, продовжено на рік.

Теми: КНДРядерна зброяСША
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