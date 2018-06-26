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США составят график выполнения договора между США и КНДР

Вторник, 26 июня 2018, 04:41

США представят КНДР график выполнения подписанного в ходе саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном договора.

Об этом пишет Reuters.

"Мы скоро узнаем, будут ли они действовать добросовестно, или нет", - сказал агентству американский чиновник, выступая на условиях анонимности.

"Будут конкретные просьбы, и будет определенная временная шкала, когда мы представим северокорейцам нашу концепцию того, как выглядит реализация соглашения  саммита", - заявил он.

Ранее Трампа критиковали за соглашение, подписанное на саммите 12 июня, в котором было мало деталей того, как Пхеньян будет отказываться от ядерного оружия и баллистических ракет.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на прошлой неделе, что он, скорее всего, посетит Северную Корею "до того, как пройдет слишком много времени", чтобы попытаться воплотить договоренности.

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын обязался осуществить "полную денуклеаризацию Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Позже Трамп заявил, что санкции против Северной Кореи, несмотря на успех саммита в Сингапуре, останутся в силе.

Заметим, отдельно Трамп заявлял, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует.

Действие санкций США против Северной Кореи, несмотря на недавний саммит с лидером КНДР, продлено на год.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРядерное оружиеСША
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