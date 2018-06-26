Генсек Ради Європи попросив Путіна звільнити Олега Сенцова

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який утримується у російській в'язниці і голодує вже 43 дні.

Про це пише Голос Америки.

Як керівник РЄ, генсек має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

"Документ було відправлено, чекаємо на офіційне підтвердження дипломатичними каналами Росії", підтвердили Голосу Америки у пресслужбі Ради Європи.

20 червня Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з президентом РФ, міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим та російською омбудсменкою Татьяною Москальковою.

За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів генсек РЄ не порушував. Проте у ході зустрічей з Лавровим та Москальковою він закликав російську сторону звільнити Сенцова з гуманітарних міркувань.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", – повідомив Гольтґен.

Тому генсек вирішив особисто клопотати про звільнення Олега Сенцова.

25 червня у Страсбурзі відкривається літня сесія ПАРЄ.

У Росії й на території анексованого Криму окупанти утримують близько 70 українських політв'язнів. Серед засуджених, зокрема, кримчани Олександр Кольченко й Володимир Балух, а також журналіст Роман Сущенко.

Олега Сенцова затримали в анексованому Криму 10 травня 2014 року й у серпні 2015 року російський суд вліпив йому 20 років колонії суворого режиму. Його запроторили до колонії "Білий ведмідь" на півночі Росії.

Із 14 травня 2018 року Сенцов голодує, домагаючись звільнення всіх українських політв’язнів із російських в’язниць.

Сенцов не вступав у громадянство Російської Федерації, але Росія називає його своїм громадянином. Проте, як з’ясувалося, у внутрішніх документах системи покарань він значиться громадянином України.