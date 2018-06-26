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Генсек Совета Европы попросил Путина освободить Олега Сенцова

Вторник, 26 июня 2018, 05:02
Генсек Совета Европы попросил Путина освободить Олега Сенцова
VOA

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу  президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме и голодает уже 43 дня.

Об этом пишет Голос Америки.

Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

"Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России", подтвердили Голосу Америки в пресс-службе Совета Европы.

20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и российским омбудсмен Татьяной Москалькова.

По словам Гольтґена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политзаключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москалькова он призвал российскую сторону освободить Сенцова по гуманитарным соображениям.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала к нему ни поддержки, ни возражений", – сообщил Гольтґен.

Поэтому генсек решил лично ходатайствовать об освобождении Олега Сенцова.

25 июня в Страсбурге открывается летняя сессия ПАСЕ.

В России и на территории аннексированного Крыма оккупанты удерживают около 70 украинских политзаключенных. Среди осужденных, в частности, крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также журналист Роман Сущенко.

Олега Сенцова задержали в аннексированном Крыму 10 мая 2014 года и в августе 2015 российский суд влепил ему 20 лет колонии строгого режима. Его упрятали в колонию "Белый медведь" на севере России.

С 14 мая 2018 года Сенцов голодает, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

Сенцов не вступал в гражданство Российской Федерации, но Россия называет его своим гражданином. Однако, как выяснилось, во внутренних документах системы наказаний он числится гражданином Украины.

Темы: СенцовРосcияправа человекаполитзаключенныеЕвропа
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