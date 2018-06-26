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НАБУ закрило справу щодо відпочинку Гонтаревої на Мальдівах

Вівторок, 26 червня 2018, 09:29
НАБУ закрило справу щодо відпочинку Гонтаревої на Мальдівах

Національне антикорупційне бюро закрило справу щодо можливого декларування недостовірної інформації екс-головою Національного банку Валерією Гонтаревою. 

Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду Києва від 15 червня.

Справа стосувалася декларування Гонтаревою витрат на відпочинок на Мальдівах у 2016 році.

Зазначається, детектив НАБУ Паутов В.О. виніс постанову про закриття кримінального провадження щодо декларування неправдивої інформації Гонтаревою 16 березня 2018 року у зв'язку з відсутністю в діях екс-голови НБУ кримінального правопорушення.

Вказується, що під час досудового розслідування детектив НАБУ отримав дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", НАЗК, витребував інші документи та провів інші процесуальні дії, у результаті яких прийняв рішення закрити провадження.

"Вказана постанова мотивована детективом тим, що витрати на відпочинок ОСОБА_4 (Гонтарева – ред.) на Мальдівських островах в липні 2016 року становили суму в розмірі 249 тисяч 934,3 гривні, що менше 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та в свою чергу не утворює об'єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ", - йдеться в мету ріалах суду.

Крім того, на думку детектива, оплата путівки, яка є споживчою річчю, не може розглядатися як придбання майна, в розумінні ч. 2 ст. 52 закону про запобігання корупції, тому кримінальна відповідальність в такому разі не передбачена.

Закриття провадження оскаржував адвокат Юрій Харченко в інтересах третьої особи.

Але суддя погодився з мотивацією детектива НАБУ і скаргу не задовольнив.

Як повідомлялося раніше, у липні 2017 року суд зобов'язав НАБУ розслідувати можливе декларування недостовірних даних Гонтаревою.

На той час глава Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 мільйона гривень доходів і 2,65 мільйона доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.

Ірина Балачук, УП
Теми: НАБУГонтаревадекларації
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