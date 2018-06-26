НАБУ закрыло дело по отдыху Гонтаревой на Мальдивах

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело о возможном декларировании недостоверной информации экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой.

Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня.

Дело касалось декларирования Гонтаревой расходов на отдых на Мальдивах в 2016 году.

Отмечается, детектив НАБУ Паутов В.А. вынес постановление о закрытии уголовного производства 16 марта 2018 в связи с отсутствием в действиях экс-главы НБУ уголовного преступления.

Указывается, что во время досудебного расследования детектив НАБУ получил разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении ОАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", НАПК, вытребовал другие документы и провел иные процессуальные действия, в результате которых принял решение закрыть производство.

"Указанное постановление мотивировано детективом тем, что затраты на отдых ОСОБА_4 (Гонтарева – ред.) на Мальдивских островах в июле 2016 года составляли сумму в размере 249 тысяч 934,3 гривны, что меньше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и в свою очередь не образует объективной стороны состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации)УК ", - говорится в материалах суда.

Кроме того, по мнению детектива, оплата путевки, которая является потребительской вещью, не может рассматриваться как приобретение имущества, в понимании ч. 2 ст. 52 закона о предотвращении коррупции, поэтому уголовная ответственность в таком случае не предусмотрена.

Закрытие производства оспаривал адвокат Юрий Харченко в интересах третьего лица.

Но судья согласился с мотивацией детектива НАБУ и жалобу не удовлетворил.

Как сообщалось ранее, в июле 2017 суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверных данных Гонтаревой.

На то время глава Национального банка Валерия Гонтарева задекларировала 56,95 миллионов гривен доходов и 2,65 миллиона долларов сбережений на банковском счету за 2016 год.