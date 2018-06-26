Порошенко: Кримськотатарський прапор – символ нашої боротьби

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Вівторок, 26 червня 2018, 09:56

Кримськотатарський прапор став символом боротьби за свободу і український Крим.

Про це заявив президент Петро Порошенко у День кримськотатарського прапора, 26 червня.

"Синьо-золотий кримськотатарський прапор, як і синьо-жовтий державний прапор України, сьогодні став промовистим символом нашої боротьби за волю, свободу і право мирно жити у власному домі, на власній землі, в українському Криму", – написав він у Facebook.

"З Днем кримськотатарського прапора!" – привітав президент.

Порошенко також привітав співвітчизників кримськотатарською мовою: "Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun!".

26 червня у Києві відбудеться автопробіг, урочиста хода, мітинг на Майдані Незалежності та святковий концерт з нагоди свята.

Напередодні Міністерство інформаційної політики України презентувало загальнонаціональну комунікаційну кампанію до Дня кримськотатарського прапора.

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Теми: Порошенко
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