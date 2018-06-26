Порошенко: Крымскотатарский флаг – символ нашей борьбы

Крымскотатарский флаг стал символом борьбы за свободу и украинский Крым.



Об этом заявил президент Петр Порошенко в День крымскотатарского флага, 26 июня.



"Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый государственный флаг Украины, сегодня стал красноречивым символом нашей борьбы за волю, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму", – написал он в Facebook.



"С Днем крымскотатарского флага!", – поздравил президент.



Порошенко также поздравил соотечественников на крымскотатарском языке: " Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun!".

26 июня в Киеве состоится автопробег, торжественное шествие, митинг на Майдане Независимости и праздничный концерт по случаю праздника.



Накануне Министерство информационной политики Украины презентовало общенациональную коммуникационную кампанию ко Дню крымскотатарского флага.