Порошенко: Крымскотатарский флаг – символ нашей борьбы

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Вторник, 26 июня 2018, 09:56

Крымскотатарский флаг стал символом борьбы за свободу и украинский Крым.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в День крымскотатарского флага, 26 июня.

"Сине-золотой крымскотатарский флаг, как и сине-желтый государственный флаг Украины, сегодня стал красноречивым символом нашей борьбы за волю, свободу и право мирно жить в собственном доме, на своей земле, в украинском Крыму", – написал он в Facebook.

"С Днем крымскотатарского флага!", – поздравил президент.

Порошенко также поздравил соотечественников на крымскотатарском языке: " Qırımtatar milliy bayraq künü hayırlı olsun!".

26 июня в Киеве состоится автопробег, торжественное шествие, митинг на Майдане Независимости и праздничный концерт по случаю праздника.

Накануне Министерство информационной политики Украины презентовало общенациональную коммуникационную кампанию ко Дню крымскотатарского флага.

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Темы: Порошенко
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