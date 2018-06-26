"По-джентльменськи": Герман потрібен дозвіл Януковича, щоб розкрити докази

Екс-радниця четвертого президента Ганна Герман заявила, що має докази невинуватості Віктора Януковича, але їй потрібен його дозвіл на розголошення цих приватних розмов.

Під час допиту в Оболонському райсуді Києва, який розглядає справу Януковича про державну зраду, вона сказала:

"Його втеча була, щоб його особа не спричинила ще більший розбрат".

"Він наголошував мені: "Я, Анечка, не брошу Украину. Я еду, чтобы пообщаться с людьми на востоке Украины", – сказала Герман і додала, що Янукович переходив на російську, коли хвилювався.

Вона припустила: "Наскільки я розумію, Віктор Федорович вважав, що його перебування на Україні призведе до ще більшого загострення… Його прихильники могли зіткнутися з його противниками – і могла б пролитися масова кров, і могла б розв’язатися громадянська війна".

"Він завжди більше боявся за тих людей по дві сторони барикад, ніж за себе самого. Я це знаю. І я маю підстави і маю докази цього", – заявила Герман.

"Якщо Янукович дозволить мені відкрити деякі наші розмови, які не є моєю приватною власністю, то я надам суду ще дуже багато суттєвих доказів", – сказала вона

На запитання, чи вона перебуває в залежності від Януковича, Герман відповіла ухильно:

"Якщо прокурор джентльмен, він розуміє, що між людьми є джентельменські стосунки, коли ти не можеш сказати чогось, що було у приватній бесіді, без дозволу цієї людини, щоб не скривдити цю людину й не завдати їй шкоди… Є такі джентльменські стосунки, коли ти не зрадиш, підлості не скажеш, не збрешеш і не встромиш ніж у спину".

Герман у суді. В окулярах, бо втомлена Скрін-шот

На запитання, чи був візит Януковича до Росії втечею, чи був передбачений протокол, вона відповіла: "Я думаю, що цього не може собі пояснити навіть Віктор Федорович… Я думаю, що рішення покинути Україну прийшло в якийсь момент, коли він усвідомив, що якщо він тут лишиться, то почнеться громадянська війна уже за його особу".

На думку Герман, Янукович виконав свою частину угоди з опозицією, а лідери опозиції – ні. Тому екс-президент уже з Криму написав листи міністрам закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі, які були гарантами угоди, аби вони зробили щось, щоб не розгорівся ще більший конфлікт

За її словами, такий же лист Янукович спрямував до Володимира Путіна, хоча Росія й не стала підписуватися під угодою з опозицією. Сама вона лист від 1 березня не бачила.

З приводу листів Герман порадила допитати екс-керівника Адміністрації президента Андрія Клюєва. За її словами, той казав, що буде з президентом "до кінця".

"Я сподіваюся, що захист і прокурори зроблять усе, щоб у цьому суді могли вислухати всіх свідків – щоб потім вас не звинувачували через багато років, що ви засудили людину невинну… Сьогоднішня влада приходить і відходить, а перед вами ціле життя", – заявила Ганна Герман.

Після допиту Герман суд оголосив перерву до 16 липня.