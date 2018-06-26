"По-джентльменски": Герман нужно разрешение Януковича, чтоб раскрыть доказательства

Экс-советник четвертого президента Анна Герман заявила, что располагает доказательствами невиновности Виктора Януковича, но ей необходимо его разрешение на разглашение этих частных разговоров.



Во время допроса в Оболонском райсуде Киева, который рассматривает дело Януковича о государственной измене, она сказала:



"Его побег был, чтобы его личность не вызвала еще больший раздор".



"Он подчеркивал мне: "Я, Анечка, а не брошу Украину. Я еду, чтоб пообщаться с людьми на востоке Украины", – сказала Герман и добавила, что Янукович переходил на русский, когда волновался.



Она предположила: "Насколько я понимаю, Виктор Федорович считал, что его пребывание на Украине приведет к еще большему обострению... Его сторонники могли столкнуться с его противниками – и могла бы пролиться массовая кровь, и могла бы завязаться гражданская война".

"Он всегда больше боялся за тех людей по обе стороны баррикад, чем за себя. Я это знаю. И я имею основания и доказательства этого", – заявила Герман.



"Если Янукович позволит мне открыть некоторые наши разговор, ведь они – не моя частная собственность, то я предоставлю суду еще очень много существенных доказательств", – сказала она.

На вопрос, неужто она зависит от Януковича, Герман ответила уклончиво:



"Если прокурор джентльмен, он понимает, что между людьми есть джентльменское отношения, когда ты не можешь сказать чего-то, что было в частной беседе, без разрешения этого человека, чтобы не обидеть этого человека и не нанести ему вреда... Есть такие джентльменские отношения, когда ты не предашь, подлости не скажешь, не соврешь и не вонзишь нож в спину".

Герман в суде. В очках, потому что устала Скрин-шот

На вопрос, был ли визит Януковича в Россию бегством или был предусмотрен протокол, она ответила: "Я думаю, что этого не может себе объяснить даже Виктор Федорович... Я думаю, что решение покинуть Украину пришло в какой-то момент, когда он осознал, что если он здесь останется, то начнется гражданская война уже из-за его личности".



По мнению Герман, Янукович выполнил свою часть соглашения с оппозицией, а лидеры оппозиции – нет. Потому экс-президент уже из Крыма написал письма министрам иностранных дел Германии, Франции и Польши, которые были гарантами соглашения, чтобы они сделали что-то, чтобы не разгорелся еще больше конфликт.

По ее словам, такое же письмо Янукович направил Владимиру Путину, хотя Россия и не стала подписываться под соглашением с оппозицией. Сама Герман письмо от 1 марта не видела.



По поводу писем Герман посоветовала допросить экс-руководителя Администрации президента Андрея Клюева. По ее словам, тот говорил, что будет с президентом "до конца".



"Я надеюсь, что защита и прокуроры сделают все, чтобы в этом суде могли выслушать всех свидетелей – чтобы потом вас не обвиняли много лет, что вы осудили человека невинного... Сегодняшняя власть приходит и уходит, а перед вами вся жизнь", – заявила Анна Герман.



После ее допроса суд объявил перерыв до 16 июля.