Лише 13% українців вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку
76% українців переконані, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 13% – висловлюють протилежну думку, 11% – вагаються з оцінками у цьому питанні.
Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".
Відзначається, що відносно менше песимізму висловлюють мешканці центральних та західних регіонів, найвищий рівень критики на Півдні.
Крім того, лише 8% опитаних заявляють про покращення економічного становища їхніх родин за останні півроку.
60% навпаки говорять про погіршення. А 30% якихось змін не помітили.
Найбільше тих, хто бачить погіршення особистого майнового стану, – на Півдні (74%), найменше – на Заході (40%).
Також вказується, що чим старші респонденти, тим частіше вони говорять про погіршення власного економічного становища.
Разом з тим за вступ до Європейського союзу висловлюються 51% опитаних, проти вступу – 29%, за вступ до НАТО – 44%, проти – 36%.
Опитування проводилося 14-24 червня серед населення України у віці від 18 років і старше. Методом формалізованого інтерв’ю опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.
Раніше подібні цифри звучали у результатах опитування КМІС. Згідно з їхніми даними, лише 11,2 % українців задоволені напрямком, у якому рухається країна, 83,7% – не задоволені.
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