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Лише 13% українців вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку

Вівторок, 26 червня 2018, 13:04

76% українців переконані, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 13% – висловлюють протилежну думку, 11% – вагаються з оцінками у цьому питанні.

Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи "Рейтинг".

Відзначається, що відносно менше песимізму висловлюють мешканці центральних та західних регіонів, найвищий рівень критики на Півдні. 

 
 

Крім того, лише 8% опитаних заявляють про покращення економічного становища їхніх родин за останні півроку.

60% навпаки говорять про погіршення. А 30% якихось змін не помітили.

Найбільше тих, хто бачить погіршення особистого майнового стану, – на Півдні (74%), найменше – на Заході (40%). 

 

Також вказується, що чим старші респонденти, тим частіше вони говорять про погіршення власного економічного становища.

Разом з тим за вступ до Європейського союзу висловлюються 51% опитаних, проти вступу – 29%, за вступ до НАТО – 44%, проти – 36%.  

 
 

Опитування проводилося 14-24 червня серед населення України у віці від 18 років і старше. Методом формалізованого інтерв’ю опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Раніше подібні цифри звучали у результатах опитування КМІС. Згідно з їхніми даними, лише 11,2 % українців задоволені напрямком, у якому рухається країна, 83,7% – не задоволені. 

Ірина Балачук, УП
Теми: опитуванняЄСНАТО
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