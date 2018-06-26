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Только 13% украинцев считают, что дела в стране идут в правильном направлении

Вторник, 26 июня 2018, 13:04

76% украинцев убеждены, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 13% – выражают противоположное мнение.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы "Рейтинг".

11% – затруднились с оценками в этом вопросе. 

 
 

Отмечается, что относительно меньше пессимизма выражают жители центральных и западных регионов, высокий уровень критики на Юге.

Кроме того, только 8% опрошенных заявляют об улучшении экономического положения их семей за последние полгода.

60% наоборот говорят об ухудшении. А 30% каких-то изменений не заметили. 

 

Больше всего тех, кто видит ухудшение личного имущественного состояния, – на Юге (74%), меньше всего – на Западе (40%).

Также указывается, что чем старше респонденты, тем чаще они говорят об ухудшении собственного положения.

Вместе с тем за вступление в Европейский союз высказываются 51% опрошенных, против вступления – 29%, за вступление в НАТО – 44%, против – 36%.    

 
 

Опрос проводился 14-24 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Методом формализованного интервью опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Ранее подобные цифры звучали в результатах опроса КМИС. Согласно их данным, только 11,2% украинцев довольны направлением, в котором движется страна, 83,7% – не довольны.

Ирина Балачук, УП
Темы: опросЕСНАТО
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