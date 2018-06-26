Герман розповіла про поїздку до Москви й розмову з Януковичем

Колишня радниця Віктора Януковича, екс-депутат від "Партії регіонів" Ганна Герман приїздила до Росії на один день під час президентських виборів там.

Про це вона розповіла під час допиту в Оболонському райсуді Києва у справі про державну зраду екс-президента.

На запитання, чи під час перебування в Російській Федерації вона не спілкувалася з Януковичем, Герман відповіла: "Так".

"Я була на президентських виборах в Російській Федерації один день. При тому впустили мене в країну після того, як я підписала – такий папір мені дали на кордоні, що я загрожую національній безпеці Росії. Я сказала: "Це для мене великий комплімент" – і підписала цей папір. І після цього мене пустили до Москви", – розповіла екс-депутат

"Я попросила охорону Віктора Федоровича, що я дуже хотіла б з ним поговорити – хоча б два слова по телефону. Мені було важливо отримати відповідь на багато питань. Тому що я 4 роки не знала, чому він таке рішення прийняв", – заявила Герман.

"Охоронець дав трубку Віктору Федоровичу. Ми мали дуже коротку розмову. Я вірю, що колись обов’язково зустрінуся з ним – і він мені дасть відповіді на багато інших запитань, які у мене є, які й у вас є", – додала вона.

На запитання, чи відповів Янукович, чому так вчинив, Герман сказала: "Віктор Федорович сказав: Если б остался, Анечка, в Украине была бы гражданская война". Це все, що він сказав мені. Розмова була дуже коротка, вона тривала менше хвилини".

Герман свідчила в Оболонському суді Скрін-шот

Герман розповіла, що перед тим востаннє спілкувалася з Януковичем 23 лютого 2014 року, коли було голосування у Верховній Раді за його відсторонення: президент вийшов на зв’язок із Криму, куди вона не поїхала..

"Я намагалася до нього додзвонитися, але ті телефони, які я мала, вже не відповідали", – додала вона.

Герман також заявила, що "у натовпі (на Майдані) було багато людей зі зброєю".

На запитання, чи почувалася вона в безпеці після 20 лютого 2014 року, "регіоналка" сказала: "Після цієї дати в Україні безпечно не почувається ніхто".

"Ви знаєте, скільки людей загинуло на Донбасі, скільки людей щодня убивають на вулицях. І я цілком розумію тих людей, котрі покидають цю країну. Неможна від людей вимагати жертвувати своїм життям", – зазначила вона.

"Я тут поганий приклад, тому що моя ситуація ексклюзивна. Я Україну не покину. От і все. Буду я тут жити чи буду тут похована. Для мене це немає аж такої великої ціни – моє особисте життя", – заявила Герман.

"Але є люди, які мають сім'ї, дітей, бізнес – їх можна зрозуміти. Їх не можна звинувачувати в тому, що вони покидають цю країну, тому що вони тут можуть загинути", – додала вона.

Наступне засідання Оболонського суду у справі Януковича призначено на 16 липня.