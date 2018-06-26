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Герман рассказала о поездке в Москву и разговоре с Януковичем

Вторник, 26 июня 2018, 13:28

Бывшая советница Виктора Януковича, экс-депутат от "Партии регионов" Анна Герман приезжала в Россию на один день во время президентских выборов там.

Об этом она рассказала во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене экс-президента.

На вопрос, не общалась ли она во время пребывания в Российской Федерации с Януковичем, Герман ответила: "Да".

"Я была на президентских выборах в Российской Федерации один день. При этом впустили меня в страну после того, как я подписала – такую бумагу мне дали на границе, что я угрожаю национальной безопасности России. Я сказала: "Это для меня большой комплимент", – и подписала эту бумагу. И после этого меня пустили в Москву", – рассказала экс-депутат.

"Я попросила охрану Виктора Федоровича, что я очень хотела бы с ним поговорить – хотя бы два слова по телефону. Мне было важно получить ответ на многие вопросы. Потому что я 4 года не знала, почему он такое решение принял", – заявила Герман.

"Охранник дал трубку Виктору Федоровичу. У нас был очень короткий разговор. Я верю, что когда-нибудь обязательно встречусь с ним – и он мне даст ответы на многие другие вопросы, которые у меня есть, которые и у вас есть", – добавила она.

Герман дала показания в Оболонском суде
Герман дала показания в Оболонском суде
Скрин-шот

На вопрос, ответил ли Янукович, почему так поступил, Герман сказала: "Виктор Федорович сказал: "Если бы я остался, Анечка, в Украине была бы гражданская война". Это все, что он сказал мне. Разговор был очень коротким, он длилась меньше минуты".

Герман рассказала, что перед тем последний раз общалась с Януковичем 23 февраля 2014 года, когда было голосование в Верховной Раде за его отстранение: президент вышел на связь из Крыма, куда она не поехала. .
"Я пыталась до него дозвониться, но те телефоны, которые у меня были, уже не отвечали", – добавила Герман.

Герман также заявила, что "в толпе (на Майдане) было много людей с оружием".

На вопрос, чувствовала ли она себя в безопасности после 20 февраля 2014 года, "регионалка" сказала: "После этой даты в Украине безопасно не чувствует себя никто".

"Вы знаете, сколько людей погибли на Донбассе, скольких людей ежедневно убивают на улицах. И я понимаю тех людей, которые покидают эту страну. Нельзя от людей требовать жертвовать своей жизнью", – отметила она.

"Я здесь плохой пример, потому что моя ситуация эксклюзивная. Я Украину не покину. Вот и все. Буду я здесь жить или буду здесь похоронена. Для меня это не имеет такой большой цены – моя личная жизнь", – заявила Герман.

"Но есть люди, которые имеют семью, детей, бизнес – их можно понять. Их нельзя винить в том, что они покидают эту страну, потому что они здесь могут погибнуть", – добавила она.

Следующее заседание Оболонского суда по делу Януковича назначено на 16 июля.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ГерманЯнуковичдело о госизменеРосcия
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