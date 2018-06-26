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Жодна з партій в Україні не набирає більше 17%

Вівторок, 26 червня 2018, 13:44
Жодна з партій в Україні не набирає більше 17%

Якщо б вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то на них пішли би 68% громадян, при цьому жодній з партій вони не віддали більше 17% голосів.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

21% респондентів не прийшли б на дільниці, а 11% не змогли відповісти на це питання. 

 

Згідно з опитуванням, партійний рейтинг очолює Батьківщина, яку готові підтримати 17% тих, хто має намір прийти на вибори і визначився.

Другу позицію поділяють Опозиційний блок, Громадянська позиція та партія "Слуга народу", за які готові проголосувати близько 10,5%. 

 

За партію "За життя" мають намір віддати голоси – 9,6%, Радикальну партію – 8,2%, БПП Солідарність – 7,4%, Самопоміч – 5,1%, ВО Свобода – 3,8%.

Рейтинг інших партій – менше 2%.   

 

Опитування проводилося 14-24 червня серед населення України у віці від 18 років і старше. Методом формалізованого інтерв’ю опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Згідно з опитуванням КМІС, серед українців, які визначилися зі своїми політичними уподобаннями, 21,6% готові проголосувати на виборах Верховної Ради за партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко, 15,9% - за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориВерховна Радаопитуванняпартії
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