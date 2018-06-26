Ни одна из партий в Украине не набирает более 17%

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то на них пошли бы 68% граждан, при этом ни одной из партий они не отдали бы больше 17% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

21% респондентов не пришли бы на участки, а 11% затруднились ответить на этот вопрос.

Согласно опросу, партийный рейтинг возглавляет "Батькивщина", которую готовы поддержать 17% тех, кто намерен прийти на выборы и определился.

Вторую позицию разделяют "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция" и партия "Слуга народа", за которые готовы проголосовать около 10,5%.

За партию "За жизнь" намерены отдать голоса – 9,6%, "Радикальную партию" – 8,2%, БПП "Солидарность" – 7,4%, "Самопомич" – 5,1%, ВО "Свобода" – 3,8%.

Рейтинг других партий – менее 2%.

Опрос проводился 14-24 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Методом формализованного интервью опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Согласно опросу КМИС, среди украинцев, определившихся со своими политическими предпочтениями, 21,6% готовы проголосовать на выборах Верховной Рады за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко, 15,9% – за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко.