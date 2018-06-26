Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ни одна из партий в Украине не набирает более 17%

Вторник, 26 июня 2018, 13:44
Ни одна из партий в Украине не набирает более 17%

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то на них пошли бы 68% граждан, при этом ни одной из партий они не отдали бы больше 17% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

21% респондентов не пришли бы на участки, а 11% затруднились ответить на этот вопрос. 

 

Согласно опросу, партийный рейтинг возглавляет "Батькивщина", которую готовы поддержать 17% тех, кто намерен прийти на выборы и определился. 

Вторую позицию разделяют "Оппозиционный блок", "Гражданская позиция" и партия "Слуга народа", за которые готовы проголосовать около 10,5%. 

 

За партию "За жизнь" намерены отдать голоса – 9,6%, "Радикальную партию" – 8,2%, БПП "Солидарность" – 7,4%, "Самопомич" – 5,1%, ВО "Свобода" – 3,8%. 

 

Рейтинг других партий – менее 2%.

Опрос проводился 14-24 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Методом формализованного интервью опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.

Согласно опросу КМИС, среди украинцев, определившихся со своими политическими предпочтениями, 21,6% готовы проголосовать на выборах Верховной Рады за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко, 15,9% – за "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВерховная Радаопроспартии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: