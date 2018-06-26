Лідери президентського рейтингу набирають від 10 до 16%

Рівень підтримки трійки "лідерів" серед кандидатів у президенти відрізняється у кілька відсотків та не перевищує 16%.

Про це йдеться у результатах соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

Так, за даними опитувань, лідером президентського рейтингу залишається Тимошенко, за яку готові проголосувати 15,9% тих, хто візьме участь у голосуванні та вже визначився із вибором.

За лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка готові віддати свої голоси 11,7%.

На третьому місці серед уподобань українців, котрі готові йти на вибори, співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко, за якого не проти проголосувати 10,5% опитаних.

Крім того, за Володимира Зеленського проголосували б 9,3% громадян, які взяли участь у дослідженні і готові йти на вибори, за Святослава Вакарчука, Олега Ляшка та Петра Порошенка – по 8,6%.

У той же час Вадиму Рабіновичу віддали би свої голоси 7,6% опитаних, Андрія Садового – 3,4%, Олега Тягнибока – 2,8%, Валентина Наливайченка – 2,0%, Романа Безсмертного – 1,4%, Сергія Таруту – 1,1%, Арсенія Яценюка – 1,1%.

скріншот із сайту соціологічної групи "Рейтинг"

Соціологи повідомляють, що у рейтингу "другого вибору" лідерські позиції займають Анатолій Гриценко, за якого, як альтернативу основному фаворитові, готові віддати свої голоси 7,5% виборців, Зеленський - 6,3%, Вакарчук - 6,0%, Рабінович - 5,7%, Тимошенко 5,3%.

При цьому серед усіх опитанних за Тимошенко проголосували би 10,3%, Гриценка - 7,4%, Бойка - 6,9%, Зеленського 6,2%, Вакарчука - 5,9%, Ляшка - 5,8% ,Порошенка - 5,3%, Рабіновича - 5,2%.

У той же час за іншого кандидата проголосували б 7,4% опитаних з тих, хто визначився.

Не змогли відповісти, за кого голосували би, 16,5% громадян.

І ще 16,6% взагалі нехочуть йти на вибори.

скріншот із сайту соціологічної групи "Рейтинг"

За даними опитування, антирейтинг президентський уподобань українців очолює діючий президент Петро Порошенко: 51,7% респондентів не проголосували б за нього у жодному випадку.

За Яценюка не голосували б 30% опитаних, Ляшка – 23,8%,Бойка – 23%, Тимошенко – 20,8%, Рабіновича – 16,0%, Тягнибока – 14,7%.

Опитування проводилось 14-24 червня, серед 2500 повнолітніх українців. Допустима похибка – не більше 2%.

Раніше повідомлялося, що 68% громадян планують взяти участь у виборах президента України, але рейтинг основних потенційних кандидатів доволі невисокий.

Чергові вибори президента України мають відбутися навесні 2019 року.