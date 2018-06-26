Лидеры президентского рейтинга набирают от 10 до 16%

Уровень поддержки тройки "лидеров" среди кандидатов в президенты отличается в несколько процентов и не превышает 16%.

Об этом говорится в результатах социологического исследования группы "Рейтинг".

Так, по данным опросов, лидером президентского рейтинга остается Тимошенко, за которую готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором.

За лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 11,7%.

На третьем месте среди предпочтений украинцев, которые готовы идти на выборы, сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, за которого не против проголосовать 10,5% опрошенных.

Кроме того, за Владимира Зеленского проголосовали бы 9,3% граждан, принявших участие в исследовании и готовых идти на выборы, за Святослава Вакарчука, Олега Ляшко и Петра Порошенко - по 8,6%.

В то же время Вадиму Рабиновичу отдали бы свои голоса 7,6% опрошенных, Андрею Садовому - 3,4%, Олегу Тягнибоку - 2,8%, Валентину Наливайченко - 2,0%, Роману Бессмертному - 1,4%, Сергею Таруте - 1,1%, Арсению Яценюку - 1,1%.

скриншот из сайта социологической группы "Рейтинг"

Социологи сообщают, что в рейтинге "второго выбора" лидерские позиции занимают Анатолий Гриценко, за которого, как альтернативу основному фавориту, готовы отдать свои голоса 7,5% избирателей, Зеленский - 6,3%, Вакарчук - 6,0%, Рабинович 5,7%, Тимошенко 5,3%.

При этом среди всех опрошенных за Тимошенко проголосовали бы 10,3%, Гриценко - 7,4%, Бойко - 6,9%, Зеленского - 6,2%, Вакарчука - 5,9%, Ляшко - 5,8%, Порошенко - 5,3%, Рабиновича - 5,2%.

В то же время за другого кандидата проголосовали бы 7,4% опрошенных из тех, кто определился.

Затруднились ответить, за кого голосовали бы, 16,5% граждан.

И еще 16,6% вообще не хотят идти на выборы.

скриншот из сайта социологической группы "Рейтинг"

По данным опроса, антирейтинг президентский предпочтений украинцев возглавляет действующий президент Петр Порошенко: 51,7% респондентов не проголосовали бы за него ни в коем случае.

За Яценюка не голосовали бы 30% опрошенных, Ляшко - 23,8%, Бойко - 23%, Тимошенко - 20,8%, Рабиновича - 16,0%, Тягнибока - 14,7%.

Опрос проводился 14-24 июня, среди 2500 совершеннолетних украинский. Допустимая погрешность - не более 2%.

Ранее сообщалось, что 68% граждан планируют принять участие в выборах президента Украины, но рейтинг основных потенциальных кандидатов довольно невысок.

Очередные выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года.