Порошенко обговорив з генсеком НАТО питання розміщення миротворчих сил на Донбасі

Президент Петро Порошенко заявив, що обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необхідність розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.

Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, вони поговорили по телефону, обговорили ситуацію на Донбасі і важливість розміщення там багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН.



Порошенко додав, що йшлося також і про підготовку до участі України в заходах у рамках Саміту НАТО у Брюсселі у липні.

Раніше глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України на зустрічі в Берліні не домовилися про те, якою бути місії ООН на Донбасі. Позиції України та Росії і надалі сильно різняться.

У США заявили, що продовжують підтримувати миротворчу місію з мандатом ООН на Донбасі, а не пропозицію РФ щодо "сил захисту" ОБСЄ.