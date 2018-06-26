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Порошенко обговорив з генсеком НАТО питання розміщення миротворчих сил на Донбасі

Вівторок, 26 червня 2018, 14:37

Президент Петро Порошенко заявив, що обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необхідність розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.

Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, вони поговорили по телефону, обговорили ситуацію на Донбасі і важливість розміщення там багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН.

Порошенко додав, що  йшлося також і про підготовку до участі України в заходах у рамках Саміту НАТО у Брюсселі у липні.

Раніше глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України на зустрічі в Берліні не домовилися про те, якою бути місії ООН на Донбасі. Позиції України та Росії і надалі сильно різняться.

У США заявили, що продовжують підтримувати миротворчу місію з мандатом ООН на Донбасі, а не пропозицію РФ щодо "сил захисту" ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ПорошенкопрезидентДонбасООННАТО
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