Порошенко обговорив з генсеком НАТО питання розміщення миротворчих сил на Донбасі

674 перегляди
Вівторок, 26 червня 2018, 14:37

Президент Петро Порошенко заявив, що обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необхідність розміщення миротворчих сил ООН на Донбасі.

Про це він повідомив у Twitter.

За його словами, вони поговорили по телефону, обговорили ситуацію на Донбасі і важливість розміщення там багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН.

Порошенко додав, що  йшлося також і про підготовку до участі України в заходах у рамках Саміту НАТО у Брюсселі у липні.

Раніше глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України на зустрічі в Берліні не домовилися про те, якою бути місії ООН на Донбасі. Позиції України та Росії і надалі сильно різняться.

У США заявили, що продовжують підтримувати миротворчу місію з мандатом ООН на Донбасі, а не пропозицію РФ щодо "сил захисту" ОБСЄ.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Порошенко президент Донбас ООН НАТО
powered by lun.ua
По темі
Порошенко "запустив" Антикорупційний суд на очах у студентів 26 червня 2018, 10:55
Порошенко: Кримськотатарський прапор – символ нашої боротьби 26 червня 2018, 09:56
Ердоган поспілкувався з Путіним і Порошенком, але не з усіма відразу 25 червня 2018, 18:04
Усі новини
Головні новини
РНБО планує дозволити приватизацію оборонних підприємств в Україні
За схемою Бабченка: СБУ розповіла про інші зімітовані вбивства
Справа Махаурі: Поліція досі не встановила замовника і виконавця вбивства
Під Києвом п’яний помічник нардепа підстрелив підлітка
Усі новини
київ

Кінотеатр чотирьох епох, про який ви могли не знати

їжа

20 продуктів, якими можна замінити м'ясо