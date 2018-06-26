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Порошенко обсудил с генсеком НАТО вопрос размещения миротворческих сил на Донбассе

Вторник, 26 июня 2018, 14:37

Президент Петр Порошенко заявил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необходимость размещения миротворческих сил ООН на Донбассе.

Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, они поговорили по телефону и обсудили ситуацию на Донбассе, а также важность размещения там многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН.

Порошенко добавил, что речь шла также и о подготовке к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле.

Ранее главы МИД Германии, Франции, России и Украины на встрече в Берлине не договорились о том, какой должна быть миссия ООН на Донбассе. Позиции Украины и России и в дальнейшем сильно различаются.

В США заявили, что продолжают поддерживать миротворческую миссию по мандату ООН в Донбассе, а не предложение РФ по "сил защиты" ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ПорошенкопрезидентДонбассООННАТО
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