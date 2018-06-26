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Справа Махаурі: Поліція досі не встановила замовника і виконавця вбивства

Вівторок, 26 червня 2018, 15:39

За десять місяців слідство не встановило підозрюваних, які можуть бути причетні до вбивства бійця чеченського добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Тимура Махаурі, чий автомобіль підірвали у вересні 2017 року.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції Руслана Дудареця.

"З тієї інформації, яка мені відома, конкретних осіб, які вчинили цей злочин, ще не встановлено", - сказав він.

Представник поліції додав, що наразі залишаються невідомими виконавець та замовники цього убивства.

За його словами, слідчі опрацювали відео з камер спостереження, допитали свідків, провели експертизи.

"Справа розслідується, проведено всі експертизи. Встановили тип вибухової речовини і де вона знаходилася. Слідчі дії проводяться. Поки що конкретна особа, яка це зробила, не встановлена", - розповів Дударець.

Як повідомлялося, увечері в п'ятницю, 8 вересня, в центрі Києва шляхом закладення вибухового пристрою був підірваний автомобіль Toyota Camry з грузинської реєстрацією, унаслідок чого загинув громадянин Грузії Тимур Махаурі, жінка, яка перебувала в салоні авто, дістала важкі поранення, а третій пасажир - 7-річна дівчинка, у неї опік першого ступеня, її життю нічого не загрожує.

У СБУ повідомили, що на загиблого в центрі Києва Махаурі давно "полювали" російські спецслужби.

Він був уродженцем Чеченської республіки, "був особистим ворогом Рамзана Кадирова", у 1999-2000 рр. брав участь в бойових діях проти російських військ у Дагестані, в 2008 році брав безпосередню участь у Грузино-російській війні на боці Грузії.

14 вересня ЗМІ повідомили з посиланням на свої джерела, що у правоохоронців в розпорядженні є відеозапис, на якому видно, що невідомий чоловік приводить у дію детонатор для підриву автомобіля Махаурі.

За словами джерела, вибухівка була закладена, найімовірніше, в підлокітник у салоні автомобіля, а на місці вибуху виявлено частини детонатора і дистанційного механізму приведення його в дію, які зараз перебувають на експертизі.

У поліції повідомляли, що обробляють великий масив відеоматеріалів з місця вибуху автомобіля громадянина Грузії Тимура Махаурі, але інформації, яка б дозволила скласти фоторобот можливого підозрюваного, наразі немає.

Українська правда
Теми: поліціяКиїввбивство
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