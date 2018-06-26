Дело Махаури: Полиция до сих пор не установила заказчика и исполнителя убийства

За десять месяцев следствие не установило подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству бойца чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Тимура Махаури, чей автомобиль взорвали в сентябре 2017 года.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Руслана Дудареца.

"Из той информации, которая мне известна, конкретных лиц, совершивших это преступление, еще не установлено", - сказал он.

Представитель полиции добавил, что пока остаются неизвестными исполнитель и заказчики этого убийства.

По его словам, следователи проработали видео с камер наблюдения, допросили свидетелей, провели экспертизы.

"Дело расследуется, проведены все экспертизы. Установили тип взрывчатого вещества и где оно находилось. Следственные действия проводятся. Пока конкретное лицо, которое это сделало, не установлено", - рассказал Дударец.

Как сообщалось, вечером в пятницу, 8 сентября, в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, женщина, которая находилась в салоне авто, получила тяжелые ранения, а третий пассажир – 7-летняя девочка, у нее ожог первой степени, ее жизни ничего не угрожает.

В СБУ сообщили, что на погибшего в центре Киева Махаури давно "охотились" российские спецслужбы.

Он был уроженцем Чеченской республики, "был личным врагом Рамзана Кадырова", в 1999-2000 гг участвовал в боевых действиях против российских войск в Дагестане, в 2008 году принимал непосредственное участие в Грузино-российской войне на стороне Грузии.

14 сентября СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что у правоохранителей в распоряжении есть видеозапись, на которой видно, что неизвестный мужчина приводит в действие детонатор для подрыва автомобиля Махаури.

В полиции сообщали, что обрабатывают большой массив видеоматериалов с места взрыва автомобиля гражданина Грузии Тимура Махаури, но информации, которая бы позволила составить фоторобот возможного подозреваемого, пока нет.