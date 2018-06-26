РНБО планує дозволити приватизацію оборонних підприємств в Україні

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Вівторок, 26 червня 2018, 16:15

Рада національної безпеки і оборони разом і Кабінетом міністрів та Верховною Радою опрацьовують можливість на законодавчому рівні дозволити приватизацію українських державних оборонних підприємств.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Хочу проінформувати, що ми проводимо активну  роботу і з Кабінетом міністрів, і з Верховною Радою, зокрема, з профільними комітетами щодо зняття будь-яких обмеження щодо приватизації державних оборонних підприємств, а також інвестування, внесення іноземних  інвестицій до цих підприємств", - розповів він.

Турчинов додав, що наразі це жорстко обмежує чинне українське законодавство.

"Важливо, що ці заходи з лібералізації зовнішньоекономічної діяльності українських оборонних промислових підприємств з одного боку значно посилять їхні позиції, перспективи розвитку, конкурентоздатність і ефективність діяльності.  А з іншого - не буде послаблений експертний контроль", - сказав секретар РНБО.

За його словами, діяльність усіх суб'єктів цього ринку буде відповідати всім підписаним Україною міжнародним угодам.

На думку Турчинова, ці заходи дозволять зекономити бюджетні кошти, а також зробити оборонний сегмент більш прозорим і ефективним.

Яна Міланова, УП

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Теми: Турчинов РНБО приватизація
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