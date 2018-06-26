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СНБО планирует разрешить приватизацию оборонных предприятий в Украине

Вторник, 26 июня 2018, 16:15

Совет национальной безопасности и обороны вместе и Кабинетом министров и Верховной Радой прорабатывают возможность на законодательном уровне разрешить приватизацию украинских государственных оборонных предприятий.

Об этом на брифинге во вторник сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Хочу проинформировать, что мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильными комитетами по снятию любых ограничений по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестирования, внесения иностранных инвестиций в эти предприятия", - рассказал он.

Турчинов добавил, что пока это жестко ограничивает действующее украинское законодательство.

"Важно, что эти меры по либерализации внешнеэкономической деятельности украинских оборонных промышленных предприятий с одной стороны значительно усилят их позиции, перспективы развития, конкурентоспособность и эффективность деятельности. А с другой - не будет ослаблен экспертный контроль", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, деятельность всех субъектов этого рынка будет отвечать всем подписанным Украиной международным соглашениям.

По мнению Турчинова, эти меры позволят сэкономить бюджетные средства, а также сделать оборонительный сегмент более прозрачным и эффективным.

Украинская правда

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Темы: ТурчиновСНБОприватизация
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