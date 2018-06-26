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В Мін'юсті пояснюють, що ЄСПЛ вважає Сенцова українцем

Вівторок, 26 червня 2018, 17:21
В Мін'юсті пояснюють, що ЄСПЛ вважає Сенцова українцем

В Європейському суді з прав людини вважають засудженого режисера Олега Сенцова громадянином України.

Це пояснює заступник міністра юстиції – уповноважений з питань ЄСПЛ у Мін'юсті Іван Ліщина.

"Уряд України буде запрошено прийняти участь в справі у якості третьої особи відповідно до ст. 36 § 1 ЄКПЛ. Нагадаю, що цей пункт передбачає, що "в усіх справах, які розглядає Палата або Велика Палата, висока договірна сторона, громадянин якої є заявником, має право подавати свої письмові зауваження і брати участь у слуханнях. Отже Європейський суд вважає Сенцова громадянином України", – пише заступник міністра.

"На жаль, суд не надав прямої відповіді на вимогу уряду України надати Людмилі Денісовій доступ до Сенцова. Готуємо додаткову заяву для уточнення цього питання", – зазначив Ліщина.

За його словами, одночасно Мін’юст продовжує підготовку загальної міждержавної заяви щодо всіх українських політичних в'язнів Кремля.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй постійно відмовляють у зустрічах з українськими політв'язнями – в тому числі з Олегом Сенцовим, який голодує в російській колонії вже 44 день.

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 26 червня прибула до Києва для "дзеркальних" відвідин російських громадян, затриманих в Україні.

У спілкуванні з журналістами вона пояснила, що Денісову не пускають до Сенцова без Москалькової, тому що "він – громадянин Росії".

Те, що Сенцов вважає себе громадянином України, Москалькова прокоментувала так: "Будемо виходити з того, що це людина з двома громадянствами за фактом. У нього в документах є паспорт громадянина Росії – і він за нього розписувався, і копія цього паспорта у мене є".

Сенцов голодує з вимогою до російської влади відпустити всіх українських політв’язнів, яких нараховують 7 десятків.

Українська правда
Теми: Сенцовзаручникиправа людиниРосія
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