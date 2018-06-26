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В Минюсте объясняют, что ЕСПЧ считает Сенцова украинцем

Вторник, 26 июня 2018, 17:21
В Минюсте объясняют, что ЕСПЧ считает Сенцова украинцем

В Европейском суде по правам человека считают осужденного режиссера Олега Сенцова гражданином Украины.

Это объясняет заместитель министра юстиции - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.

"Правительство Украины будет приглашено принять участие в деле в качестве третьего лица в соответствии со ст. 36 § 1 ЕКПЧ. Напомню, что этот пункт предусматривает, что "во всех делах, которые рассматривает Палата или Большая Палата, высокая договаривающаяся сторона, гражданин которой является заявителем, вправе представлять письменные замечания и принимать участие в слушаниях. Таким образом Европейский суд считает Сенцова гражданином Украины", – пишет замминистра.

"К сожалению, суд не предоставил прямого ответа на требование правительства Украины предоставить Людмиле Денисовой доступ к Сенцову. Готовим дополнительное заявление для уточнения этого вопроса", – отметил Лищина.

По его словам, одновременно Минюст продолжает подготовку совместного межгосударственного заявления в отношении всех украинских политических заключенных Кремля.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными - в том числе с Олегом Сенцовым, который голодает в российской колонии уже 44 день.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 26 июня прибыла в Киев для "зеркального" посещения российских граждан, задержанных в Украине.

В общении с журналистами она пояснила, что Денисову не пускают к Сенцову без Москальковой, потому что "он - гражданин России".

То, что Сенцов считает себя гражданином Украины, Москалькова прокомментировала так: "Будем исходить из того, что это человек с двумя гражданствами по факту. У него в документах есть паспорт гражданина России - и он за него расписывался, и копия этого паспорта у меня есть".

Сенцов голодает с требованием к российским властям отпустить всех украинских политзаключенных, которых насчитывают 7 десятков.

Украинская правда
Темы: Сенцовзаложникиправа человекаРосcия
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