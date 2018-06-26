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Співачка Корольова остаточно програла суд про заборону на в’їзд в Україну

Вівторок, 26 червня 2018, 17:30

Верховний суд відмовився визнавати незаконними рішення щодо заборони на в’їзд в Україну співачці Наташі Корольовій.

Про це йдеться в рішенні від 15 червня.

"В задоволенні касаційної скарги ОСОБА_2 (Наташи Корольової – УП) – відмовити", – ухвалив суд.

Співачка подавала до Верховного суду скаргу на рішення першої та апеляційної інстанцій, які визнали заборону законною.

"Іноземка проводить діяльність, що створює передумови до втручання у внутрішні справи України та вчинення протиправних проявів, пов'язаних з посяганням на територіальну цілісність України. Використовуючи ЗМІ, вона підтримує дії Російської Федерації щодо анексії території АР Крим", – цитує суд постанову СБУ від 2016 році.

Однак Корольова вважає, що Окружний та Апеляційний суди не встановили, яке саме суспільно небезпечне діяння вона вчинила.

Водночас, в суді наголошують, що заборона була скасована вже за три місяці, в 2017 році.

"Станом на момент розгляду даної справи судом постанова Служби безпеки України про заборону в'їзду в Україну… скасована", – йдеться в рішенні.

Тому колегія вирішила, що відсутні нові факти, "які б доводили порушення норм матеріального або процесуального права" у попередніх рішеннях судів.

Ухвала Верховного суду оскарженню не підлягає.

У жовтні 2016 року російській співачці українського походження Наталії Поривай, яка має сценічний псевдонім Наташа Корольова, СБУ заборонила на 5 років в'їзд в Україну.

Пізніше, у січні Корольовій дозволили прилетіти в Києв на похорон її бабусі.

Співачка намагалась оскаржити рішення про заборону, однак програла суди.

Українська правда
Теми: СБУсуд
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