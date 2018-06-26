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Певица Королева окончательно проиграла суд о запрете на въезд в Украину

Вторник, 26 июня 2018, 17:30

Верховный суд отказался признавать незаконными решения о запрете на въезд в Украину певице Наташе Королевой.

Об этом говорится в решении от 15 июня.

"В удовлетворении кассационной жалобы ОСОБА_2 (Наташи Королевой – УП) – отказать", – постановил суд.

Певица подавала в Верховный суд жалобу на решение первой и апелляционной инстанций, признавших запрет законным.

"Иностранка проводит деятельность, создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела Украины и совершение противоправных проявлений, связанных с посягательством на территориальную целостность Украины. Используя СМИ, она поддерживает действия Российской Федерации по аннексии территории АР Крым", – цитирует суд постановление СБУ от 2016 году.

Однако Королева считает, что Окружной и Апелляционный суды не установили, какое именно общественно опасное деяние она совершила.

В то же время, в суде отмечают, что запрет был отменен уже через три месяца, в 2017 году.

"По состоянию на момент рассмотрения данного дела судом постановление Службы безопасности Украины о запрете въезда в Украину... отменено", – говорится в решении.

Поэтому коллегия решила, что отсутствуют новые факты, "которые бы доказывали нарушение норм материального или процессуального права" в предыдущих решениях судов.

Постановление Верховного суда обжалованию не подлежит.

В октябре 2016 российской певице украинского происхождения Натальи Порывай, которая имеет сценический псевдоним Наташа Королева, СБУ запретила на 5 лет въезд в Украину.

Позже, в январе, Королевой позволили прилететь в Киев на похороны ее бабушки.

Певица пыталась обжаловать решение о запрете, однако проиграла суды.

Украинская правда

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Темы: СБУсуд
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