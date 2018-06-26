Догхантера Святогора відправили з СІЗО додому
Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід догхантеру Олексію Святогору з тримання під вартою на домашній арешт.
Про це повідомляє прес-служба суду.
"26 червня 2018 року колегія суддів… розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту в інтересах підозрюваного Святогора О.А.", – йдеться в повідомленні.
Апеляцію суд задовольнив частково, попередню ухвалу про обрання запобіжного заходу скасував та відправив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт.
"Це рішення було ухвалено виключно під тиском натовпу, а саме кримінальне провадження по 300-ой КК, судової перспективи не має", – заявив адвокат Святогора Олексій Клименюк.
Він також розповів, що суд відмовив у видаленні із зали засідання активістів.
Раніше, 11 червня суд взяв догхантера Олексія Святогора під варту на два місяці без права на заставу.
8 червня стало відомо про затримання Святогора. Того ж дня його відпустили додому.
Чоловік не раз відкрито заявляв, що вбиває бездомних собак.
Він також є у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.
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