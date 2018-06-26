Догхантера Святогора відправили з СІЗО додому

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід догхантеру Олексію Святогору з тримання під вартою на домашній арешт.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"26 червня 2018 року колегія суддів… розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту в інтересах підозрюваного Святогора О.А.", – йдеться в повідомленні.

Апеляцію суд задовольнив частково, попередню ухвалу про обрання запобіжного заходу скасував та відправив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт.

"Це рішення було ухвалено виключно під тиском натовпу, а саме кримінальне провадження по 300-ой КК, судової перспективи не має", – заявив адвокат Святогора Олексій Клименюк.

Він також розповів, що суд відмовив у видаленні із зали засідання активістів.

Раніше, 11 червня суд взяв догхантера Олексія Святогора під варту на два місяці без права на заставу.

8 червня стало відомо про затримання Святогора. Того ж дня його відпустили додому.

Чоловік не раз відкрито заявляв, що вбиває бездомних собак.

Він також є у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування.