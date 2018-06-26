Догхантера Святогора отправили из СИЗО домой

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения догхантеру Алексею Святогору с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"26 июня 2018 коллегия судей… рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты в интересах подозреваемого Святогора А.А.", – говорится в сообщении.

Апелляцию суд удовлетворил частично, предыдущее решение об избрании меры пресечения отменил и отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест.

"Это решение было принято исключительно под давлением толпы, а само уголовное производство по 300-ой УК, судебной перспективы не имеет", – заявил адвокат Святогора Алексей Клименюк.

Он также рассказал, что суд отказал в удалении из зала заседания активистов.

Ранее, 11 июня суд взял догхантера Алексея Святогора под стражу на два месяца без права на залог.

8 июня стало известно о задержании Святогора. В тот же день его отпустили домой.

Мужчина не раз открыто заявлял, что убивает бездомных собак.

Он также есть в базе МВД среди лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.