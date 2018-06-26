Художниця розповіла, як її катували в ОРДО

Художниця Катрін Ненашева розповіла, як її та друга катували люди у військовій формі в ОРДО.

Про це вона повідомила у Facebook.

За її словами, вона разом з "дуже близькою людиною С." поїхали на підконтрольну бойовикам територію близько місяця назад.

"А приїхали ми, тому що частина родичів у мене з Горлівки, там похована бабуся, залишився будинок дідуся, з яким невідомо, що відбувається з початку війни. Це дуже важлива і особиста для мене історія. Але така версія нікого не влаштувала. Після допиту люди в масках наділи на нас чорні мішки і наручники, заштовхали у вантажівку, відвезли в невідомому напрямку", - сказала художниця.

Ненашева розповіла, що їх почали бити вже у вантажівці і пізніше продовжили у "кабінетах".

"Побиття ногами, руками і чим завгодно тривали близько трьох годин. Засовувати пальці в рот, примушувати їсти, коли нудить, робити вигляд, що сцяти на людину, коли вона в мішку - в порівнянні з загрозою проведення струму по внутрішнім органам, такі тортури здавалися легким приколом. У якийсь момент до мене приставили зведений пістолет - спочатку до колін, потім до ребер. Над ребрами залишилося два дрібних, ледь помітних синці. Через якийсь час пістолет виявився у серця. Мене хтось затискав за шию, тикаючи дулом то в щелепу, то в щоку, то в скроню", - описує Ненашева катування.

Одночасно із цим, дівчина чула крики свого близького друга С. Його вона побачила вже на наступний ранок.

За її словами, все його обличчя було у синцях, воно змінило форму, весь одяг був брудним, а кросівки потовчені.

"На черговому допиті в кабінет влетів "офіцер": "Що ти думаєш ми тут вас тримаємо?". Таємниця розкрилася. За словами офіцера, співробітники СБУ готували на мене, як на "протестну фігуру" вбивство на території ДНР, щоб вчинити провокацію. Тобто весь цей час мене рятували. А С., на їхню думку, був моїм вбивцею і агентом СБУ - саме тому вони так над ним знущалися. "Ми вже зловили справжнього злочинця. Вибач, якщо що", - офіцер подав С., руку і пішов назавжди", - зазначила Ненашева.

Ці ж самі "люди у формі" замовили постраждалим таксі, яке відвезло їх на кордон з Росією.

Згодом Ненашева обмежила доступ до своєї публікації про тортури лише для "друзів" у соцмережі Facebook.

"Дорогі, спасибі за слова підтримки. У моєму пості про Донецьк накопичилося море образ і інформаційного бруду, тому він доступний тепер тільки для друзів", - написала вона у новій публікації.

Раніше Ненашева працювала у благодійному фонді допомоги сиротам: зокрема, фонд возить на побачення в жіночу колонію дітей, які після арешту матерів потрапили в сиротинці.

12 червня 2015 року Ненашеву затримували в центрі Москви. У День Росії Катрін Ненашева разом з учасницею Pussy Riot Надією Толоконніковою намагалися зшити прапор Російської Федерації, але поліція визнала цей перформанс незаконним.