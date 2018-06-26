Художница рассказала, как ее пытали в ОРДО

Художница Катрин Ненашева рассказала, как ее и друга пытали люди в военной форме в ОРДО.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, она вместе с "очень близким человеком С." поехали на подконтрольную боевикам территорию около месяца назад.

"А приехали мы, потому что часть родственников у меня из Горловки, там похоронена бабушка, остался дом дедушки, с которым неизвестно, что происходит с начала войны. Это очень важная и личная для меня история. Но такая версия никого не устроила. После допроса люди в масках надели на нас черные мешки и наручники, затолкали в грузовик, увезли в неизвестную сторону", - сказала художница.

Ненашева рассказала, что их начали бить уже в грузовике и позже продолжили в "кабинетах".

"Избиения ногами, руками и чем не попадя продолжались около трех часов. Засовывать пальцы в рот, заставлять есть, когда тошнит, делать вид, что писаешь на человека, когда он в мешке — по сравнению с угрозой проведения тока по внутренним органам, такие пытки казались легким приколом. В какой-то момент ко мне приставили взведенный пистолет — сначала к коленям, потом к ребрам. Над ребрами осталось два мелких, еле заметных синяка. Через какое-то время пистолет оказался у сердца. Меня кто-то зажимал за шею, тыкая дулом то в челюсть, то в щеку, то в висок", - описывает Ненашева пытки.

Одновременно с этим, девушка слышала крики своего близкого друга С. Его она увидела уже на следующее утро.

По ее словам, все его лицо было в синяках, оно изменило форму, вся одежда была грязной, а кроссовки растоптанные.

"На очередном допросе в кабинет влетел "офицер": "Что ты думаешь мы тут вас держим?". Тайна раскрылась. По словам офицера, сотрудники СБУ готовили на меня, как на "протестную фигуру" убийство на территории ДНР, чтобы совершить провокацию. То есть все это время меня спасали. А С., по их мысли, был моим убийцей и агентом СБУ — именно поэтому они так над ним издевались. "Мы уже поймали настоящего преступника. Извини, если что", — офицер подал С., руку и удалился навсегда", - отметила Ненашева.

Эти же "люди в форме" заказали пострадавшим такси, которое отвезло их на границу с Россией.

Ранее Ненашева работала в благотворительном фонде помощи сиротам: в частности, фонд возит на свидания в женскую колонию детей, которые после ареста матерей попали в детские дома.

12 июня 2015 Ненашеву уже задерживали в центре Москвы. В День России Катрин Ненашева вместе с участницей Pussy Riot Надеждой Толоконниковой пытались сшить флаг Российской Федерации, но полиция сочла этот перформанс незаконным.