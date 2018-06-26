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НАЗК внесло приписи Кличку через порушення підлеглого

Вівторок, 26 червня 2018, 20:28

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис Київському міському голові Віталію Кличку стосовно порушення антикорупційного законодавства директором комунального забудовника.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло ще 6 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону", – зазначає відомство.

У приписі Кличку йдеться про Володимира Шарія – директора комунального підприємства "Спецжитлофонд".

Крім того, приписи винесли держсекретарю Міненерговугілля Максиму Немчинову стосовно колишнього директора держпідприємства "Київторф" Олександра Христофорова та начальнику Головного управління Казначейства у Кіровоградській області Ігорю Панасенку стосовно підлеглої Олени Мамалиги.

"Національне агентство встановило, що директор КП "Спецжитлофонд", колишній директор ДП "Київторф" та службовець територіального органу Казначейства… не передали належні їм корпоративні права в управління іншим особам протягом 30 днів після призначення на посаду", – йдеться в повідомленні.

Також у НАЗК кажуть, що двоє посадовців не врегулювали конфлікт інтересів, як того вимагає законодавство.

Це Володимир Тарнавський – начальник відділу освіти, фізичної культури та спорту Макарівської РДА Київської області. Він не вжив заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у діяльності завідувача дошкільного навчального закладу, яка працювала спільно зі своїм чоловіком. За це припис внесли голові райдержадміністрації Тетяні Семеновій.

Голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов не відреагував належним чином на потенційний конфлікт інтересів директора обласного психолого-медико-педагогічного центру – вона працює з рідною сестрою.

Також НАЗК винесло припис голові Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації Максиму Шкуро.

"Йдеться про невиконання законних вимог Національного агентства і ненадання райдержадміністрацією на запит Національного агентства інформації та документів", – зазначають у відомстві.

Національне агентство вимагає усунути вказані порушення, провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Раніше повідомлялось, що заступник міністра юстиції Світлана Глущенко заявила про порушення антикорупційного законодавства державною уповноваженою Антимонопольного комітету Агією Загребельською.

Теми: НАЗКкорупція
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