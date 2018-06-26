НАЗК взялося за члена АМКУ, що розслідує монополію Мін’юсту

Заступник міністра юстиції Світлана Глущенко заявила про порушення антикорупційного законодавства державною уповноваженою Антимонопольного комітету Агією Загребельською.

Як повідомляють "Наші гроші", 15 червня вона направила в Національне агентство з запобігання корупції заяву про це.

Також Глущенко направила АМКУ вимогу усунути Загребельську від справи, яку вона веде стосовно монополії держпідприємства "СЕТАМ" на ринку реалізації арештованого майна.

Мін'юст підозрює у діях Загребельської "ознаки вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів".

За даними відомства, Загребельська в 2014-2015 роках працювала першим заступником голови Державної виконавчої служби і на цій посаді вона "приймала участь у формуванні а також реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень".

На підтвердження цього Мінюст надав лист за підписом Загребельської від листопада 2014 року, у якому вона відзначала "показники роботи, які яскраво свідчать про результативність роботи СЕТАМ у порівнянні з роботою спеціалізованих торгівельних організацій по реалізації арештованого державними виконавцями майна".

Мінюст вказав, що рішення про запровадження електронної системи торгів в цілому по Україні було прийнято 11 березня 2015 року, коли Загребельська працювала в ДВС. А вже через тиждень 18 березня вона була звільнена.

Також Глущенко вказала, що "такий приватний інтерес у сфері службових/представницьких повноважень, що може вплинути або впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень, спричиняє виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів".

У чому полягає чи полягав приватний інтерес Загребельської при роботі в ДВС чи АМКУ заступниця міністра юстиції не вказала.

У відповідь Загребельська надала пояснення голові АМКУ щодо "необґрунтованості та безпідставності".

За її твердженням, у клопотанні Мін’юсту "відсутні інформація та факти, які б підтверджували наявність приватного інтересу", а її лист 2014 року не є предметом нинішнього розслідування АМКУ і може бути цікавим лише для ретроспективного огляду.

Також Загребельська вказала, що Мінюст звернувся до НАЗК лише зараз, наприкінці її розслідування, хоча в міністерстві знали про її рекомендації та розслідування ще з 2016 року і не заявляли про конфлікт інтересів.

На її думку, це "свідчить про спробу вплинути на результати розгляду справи №130-26.13/64-17".

Своє клопотання про відсторонення Загребельської Мінюст направив в АМКУ напередодні 21 червня, коли Комітет мав прийняти остаточне рішення про справі щодо монополії СЕТАМу.

Відсторонення Загребельської від цього розслідування дозволить голові АМКУ доручити іншому держуповноваженому для нового розгляду.

Наслідком розслідування Загребельської мали б стати заходи з припинення монополії підприємства Мін’юсту на ринку торгівлі арештованим майном розміром понад 1 млрд грн. на рік.

Аби не доводити до цього рішення Мін’юст також підписав "дорожню карту" та 18 червня запустив програму, спрямовану на удосконалення взаємодії з партнерами та агентами.