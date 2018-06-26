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НАПК внесло предписания Кличко за нарушения подчиненного

Вторник, 26 июня 2018, 20:28

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Киевскому городскому голове Виталию Кличко относительно нарушении антикоррупционного законодательства директором коммунального застройщика.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло еще 6 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона", – отмечает ведомство.

В предписании Кличко говорится о Владимире Шарие – директоре коммунального предприятия "Спецжилфонд".

Кроме того, предписания вынесли госсекретарю Минэнергоугля Максиму Немчинову в отношении бывшего директора госпредприятия "Киевторф" Александра Христофорова и начальнику Главного управления Казначейства в Кировоградской области Игорю Панасенко относительно подчиненной Елены Мамалыги.

"Национальное агентство установило, что директор КП "Спецжилфонд", бывший директор ГП "Киевторф" и служащий территориального органа Казначейства... не передали принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам в течение 30 дней после назначения на должность", – говорится в сообщении.

Также в НАПК говорят, что двое чиновников не урегулировали конфликт интересов, как того требует законодательство.

Это Владимир Тарнавский – начальник отдела образования, физической культуры и спорта Макаровского РГА Киевской области. Он не принял меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в деятельности заведующей дошкольного учебного заведения, которая работала совместно с мужем. За это предписание внесли главе райгосадминистрации Татьяне Семеновой.

Председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов не отреагировал должным образом на потенциальный конфликт интересов директора областного психолого-медико-педагогического центра – она ​​работает с родной сестрой.

Также НАПК вынесло предписание главе Соломенской районной в г. Киеве государственной администрации Максиму Шкуро.

"Речь идет о невыполнении законных требований Национального агентства и непредоставление райгосадминистрацией на запрос Национального агентства информации и документов", – отмечают в ведомстве.

Национальное агентство требует устранить указанные нарушения, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

Ранее сообщалось, что заместитель министра юстиции Светлана Глущенко заявила о нарушении антикоррупционного законодательства государственной уполномоченной Антимонопольного комитета Агией Загребельской.

Темы: НАПКкоррупция
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