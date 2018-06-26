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У Миколаївській ОДА заперечують повідомлення про смерть дитини від кору

Вівторок, 26 червня 2018, 20:37

В управлінні охорони здоров’я Миколаївської ОДА спростовують інформацію, поширену міністерством охорони здоров’я про смерть дитини від кору.

Про це повідомляється на сайті відомства.

"В ЗМІ надійшла інформація щодо смерті дитини від кору, але сталася технічна помилка. За даними ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України" та головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на фоні хронічного захворювання", - йдеться у повідомленні.

Уточнену інформацію щодо смерті дитини надіслали до Центру громадського здоров’я МОЗ України з копіями підтверджуючих документів, запевнили в управлінні охорони здоров’я Миколаївської ОДА.

Раніше у МОЗ повідомляли, що за останній тиждень в Миколаївській області від кору померла 8-річна дитина.

Українська правда
Теми: дітиМиколаївська областьздоров'я
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