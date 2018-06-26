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В Николаевской ОГА отрицают сообщения о смерти ребенка от кори

Вторник, 26 июня 2018, 20:37

В управлении здравоохранения Николаевской ОГА опровергают информацию, распространенную министерством здравоохранения о смерти ребенка от кори.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания", - говорится в сообщении.

Уточненную информацию о смерти ребенка направили в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов, заверили в управлении здравоохранения Николаевской ОГА.

Ранее в Минздраве сообщали, что за последнюю неделю в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.

Украинская правда
Темы: детиНиколаевская областьздоровье
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